Meisterštyk v ľadovom lome. Highdiver Laso Schaller skočil z viac 20 metrov

Už viac ako 20 rokov sa tu v lete konajú najstaršie skokanské preteky strednej Európy Highjump. Rovnako tomu bude aj tento rok. Skokanský svetový rekordman Laso Schaller , si v polovici februára zašiel do lomu trénovať. Z výšky viac ako 20 metrov tu skočil do vody, ktorá mala 5 stupňov Celzia. Na tento Meisterštyk skok sa pripravoval v domácom Švajčiarsku, kde sa venuje kanoingu. V lete sa Laso predstaví opäť na Highjumpe.

Skok do ľadovej vody lomu neďaleko Příbrami bol dlho pripravovaný. Laso Schaller ho pripravil s organizátormi Highjumpu. Na mieste boli pripravení záchranári a na skokana vo vode dohliadal potápač. Bezprostredne po skoku Laso skok okomentoval slovami: “Skok do lomu v polovici februára bola výzva. Som vždy rád, keď sem môžem prísť. Voda bola dosť Ice Cold.“ Tridsaťtri ročný Švajčiar s brazílskymi predkami má za sebou skok svetového rekordu. V roku 2015 sa vrhol zo skaly do vody z výšky 58,8 metrov a stanovil tak najväčšiu výšku, z ktorej sa kedy kto rozhodol skočiť do vody.