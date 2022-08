Zaujímavosti Včera 08:30 Čas čítania: 8min nativne.sk, V spolupráci so Zlatý Bažant 0,0%

KVÍZ: Búrka, napadnutie medveďom alebo diviakom. Viete ako zvládnuť krízu na turistike?

Na turistike často hrozia búrky (ilustračné foto). Zdroj: iStock

Pri chystaní sa na výlet či turistiku premýšľate nad rôznymi situáciami, na ktoré by ste sa mohli pripraviť a patrične vybaviť. Kvôli dažďu balíte pršiplášť, kvôli hladu obložený rožtek plus nejaký chutný keksík a kvôli smädu Zlatý Bažant Radler 0,0% Svieži v nových príchutiach. Čo však urobíte keď príde do tuhého? Zamrznete alebo zachováte chladnú hlavu? Otestujte svoje vedomosti o tom, čo robiť, keď sa výlet zvrtne.