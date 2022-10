Zaujímavosti Dnes 08:22 Čas čítania: 8min Miroslav Novysedlák, dw.com

TOP fotky prírody za rok 2022: Nadržaní včelí samci, lapač netopierov či umierajúca gorila

Najlepšia fotka prírody za rok 2022 Zdroj: twitter.com/NHM_WPY

Prírodovedné múzeum v Londýne (Natural History Museum) odhalilo víťazov svojej každoročnej súťaže Wildlife Photographer of the Year. Podmanivé zábery budú v múzeu vystavené od 14. októbra do 2. júla 2023.